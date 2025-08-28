Rzeczpospolita
Kryzys w dużym AGD trwa, produkcja w Polsce pod kreską

Po siedmiu miesiącach 2025 r. produkcja dużego sprzętu jest o 4 proc. niższa niż rok temu, mimo że po maju zobaczyliśmy 1-proc. wzrost. Zawodzi lato, zwykle sprzyjające zakupom lodówek. Bez ożywienia w Niemczech i Francji kryzys się nie skończy.

Publikacja: 28.08.2025 04:03

Foto: Adobe Stock

Piotr Mazurkiewicz

Od stycznia do końca lipca fabryki w Polsce wyprodukowały niemal 11,5 mln sztuk sprzętu AGD. Na pierwszy rzut oka ten wynik imponuje, ale oznacza spadek o 4 proc. w ujęciu rocznym, mimo że na początku roku był wzrost – wynika z danych organizacji producentów APPLiA Polska, które „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza.

Na minusie są niemal wszystkie kategorie dużego AGD, na 6-proc. plusie są jedynie zmywarki do naczyń. Największy, bo niemal 17-proc. spadek dotyczy lodówek i zamrażarek. O 1 proc. niższa jest produkcja kuchni, choć w samym lipcu wzrosła o 10 proc. licząc r/r. Dane pokazują, że branża będąca jednym z filarów polskiego eksportu (za granicę trafia 80-90 proc. produkcji) wciąż zmaga się z kryzysem.

