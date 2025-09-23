Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Wyższa akcyza uderzy w rynek hybryd

Fiskus chce zabrać ulgę podatkową na miękkie hybrydy, jedną czwartą rynku nowych aut. Ich ceny mogą wzrosnąć.

Publikacja: 23.09.2025 04:07

Wyższa akcyza uderzy w rynek hybryd

Foto: mat. prasowe

Adam Woźniak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego decyzja Naczelnego Sądu Administracyjnego jest kluczowa dla importerów samochodów?
  • Jakie są różnice w opodatkowaniu hybryd w zależności od rodzaju napędu?
  • Jakie stanowisko zajmują sądy w sprawie akcyzy od miękkich hybryd?
  • Jak bieżąca sytuacja rynkowa i geopolityczna wpływa na sprzedaż samochodów w Polsce?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Już tylko niewiele ponad dwa tygodnie dzielą polską branżę motoryzacyjną od decyzji, która może wpłynąć na kształtowanie się cen nowych samochodów, a w konsekwencji na kondycję mocno osłabionego rynku. 9 października 2025 r. Naczelny Sąd Administracyjny wypowie się w sprawie akcyzy dla tzw. miękkich hybryd (MHEW – Mild Hybrid Electric Vehicle). Jeśli stanie po stronie fiskusa domagającego się większego podatku od tego rodzaju aut, duża część sprzedawanych w kraju nowych samochodów podrożeje. Jeśli natomiast opowie się po stronie firm importujących pojazdy – ceny powinny się ustabilizować, a sprzedający unikną zapłaty danin, mogących iść w setki milionów złotych. Z ulgą odetchną także właściciele autokomisów, do których urzędy skarbowe już wystąpiły o zapłatę zaległego podatku wraz z odsetkami. – Skarbówka może teraz wszcząć postępowania dotyczące zaległości sprzed kilku lat i domagać się dodatkowo odsetek. W sumie kwot sięgających setek tysięcy złotych, które nagle trzeba zapłacić. Stawia nas to w stanie permanentnej niepewności – mówi Andrzej Pioch, właściciel komisu samochodowego ze Słupska.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Trzęsienie ziemi w e-handlu. Tak boty „kradną” klientów
Raporty ekonomiczne
Trzęsienie ziemi w e-handlu. Tak boty „kradną” klientów
Reforma gospodarki opakowaniami pod znakiem zapytania. Biznes liczy na weto prezydenta
Raporty ekonomiczne
Reforma gospodarki opakowaniami pod znakiem zapytania. Biznes liczy na weto prezydenta
Gorączka w najmach. Najlepsze mieszkania znikają w kilka godzin
Raporty ekonomiczne
Gorączka w najmach. Najlepsze mieszkania znikają w kilka godzin
Gry wychodzą z komputerów. Polskie studia podejmują rękawicę
Raporty ekonomiczne
Gry wychodzą z komputerów. Polskie studia podejmują rękawicę
Tak AI zmienia średnie firmy. Inwestują, zyskują i zatrudniają
Raporty ekonomiczne
Tak AI zmienia średnie firmy. Inwestują, zyskują i zatrudniają
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama