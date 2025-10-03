Z początkiem 2026 r. nie tylko menedżerowie, ale też pozostali pracownicy giełdowej grupy Allegro będą musieli przez większość czasu pracować w biurach. To efekt ogłoszonej pod koniec września decyzji zarządu spółki, że model pracy 4:1 (cztery dni w biurze i jeden dzień zdalnie) będzie obowiązywał wszystkich pracowników umysłowych, a nie tylko kadrę menedżerską, która w tym modelu pracuje już od roku.

Decyzja Allegro, która odbiła się szerokim echem w mediach i w serwisach społecznościowych potwierdza zmiany widoczne już od dłuższego czasu w statystykach portali rekrutacyjnych i w analizach operatorów biur. W tym notowany też w innych krajach – wyraźny odwrót od pracy zdalnej, która zresztą w Polsce – ze względu na specyfikę naszej gospodarki – nigdy nie była zbyt popularna. Nawet w szczytowym okresie pandemii Covid-19, gdy lockdowny wymuszały pracę z domu, nad Wisłą była ona znacznie mniej popularna niż średnio w Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu, podczas gdy w latach 2020-21 około 12-13,3 proc. pracowników w Unii z reguły wykonywało swe obowiązki z domu, to w Polsce ten odsetek wynosił 7-9 proc. W kolejnych latach malał i w 2023 r. wynosił u nas 5,4 proc., a w UE średnio 8,9 proc.