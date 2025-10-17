Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Kolej bije rekordy. Na polskie tory wjeżdża konkurencja

Polska kolej przeżywa złoty okres – liczba pasażerów rośnie szybciej, niż przewidywano, a rok 2025 może okazać się rekordowy. Apetyt na kawałek tego tortu mają przewoźnicy z Czech.

Publikacja: 17.10.2025 04:03

Kolej bije rekordy. Na polskie tory wjeżdża konkurencja

Foto: Adobe Stock

Adam Woźniak

Na kolei szykuje się rekordowy 2025 r. Dane zebrane przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) pokazują po 8 miesiącach 6-procentowy roczny wzrost do ponad 286 mln pasażerów, co zdaniem kierownictwa Urzędu zapowiada umacnianie pozytywnego trendu. – Jestem przekonany, że w całym 2025 r. liczba pasażerów przekroczy poziom 430 mln, stanowiąc znaczący wzrost w porównaniu z 407 mln w 2024 r. – powiedział „Rzeczpospolitej” Ignacy Góra, prezes UTK.

Także PKP Intercity ma w tym roku powody do zadowolenia. Już pierwsze półrocze przyniosło rekordowe jak na ten okres 40,4 mln podróżnych, a zaktualizowana prognoza na cały 2025 r. zakłada przewiezienie 88 mln pasażerów, o 4,4 mln więcej niż w ogłaszanej na przełomie 2024/2025 strategii spółki.

Pozostało jeszcze 91% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Raporty ekonomiczne
Rekordowy deficyt i słabe dochody. Czy rząd znowelizuje budżet?
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Start-upy wyjdą z dołka? Na razie napotykają poważny problem
Raporty ekonomiczne
Start-upy wyjdą z dołka? Na razie napotykają poważny problem
System kaucyjny rozkręca się powoli
Raporty ekonomiczne
System kaucyjny rozkręca się powoli
Gry wideo to nie zabawa. Tak rodzą się biznesowi giganci
Raporty ekonomiczne
Gry wideo to nie zabawa. Tak rodzą się biznesowi giganci
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Krzysztof Gawkowski: Państwo powinno mieć własnego operatora telekomunikacyjnego
Raporty ekonomiczne
Gawkowski: Państwo powinno mieć własnego operatora. Eksperci podzieleni
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Materiał Promocyjny
Transformacja energetyczna: Były pytania, czas na odpowiedzi
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama