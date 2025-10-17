Na kolei szykuje się rekordowy 2025 r. Dane zebrane przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK) pokazują po 8 miesiącach 6-procentowy roczny wzrost do ponad 286 mln pasażerów, co zdaniem kierownictwa Urzędu zapowiada umacnianie pozytywnego trendu. – Jestem przekonany, że w całym 2025 r. liczba pasażerów przekroczy poziom 430 mln, stanowiąc znaczący wzrost w porównaniu z 407 mln w 2024 r. – powiedział „Rzeczpospolitej” Ignacy Góra, prezes UTK.

Także PKP Intercity ma w tym roku powody do zadowolenia. Już pierwsze półrocze przyniosło rekordowe jak na ten okres 40,4 mln podróżnych, a zaktualizowana prognoza na cały 2025 r. zakłada przewiezienie 88 mln pasażerów, o 4,4 mln więcej niż w ogłaszanej na przełomie 2024/2025 strategii spółki.