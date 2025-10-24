Już prawie 184,6 tys. osób straciło pracę w firmach technologicznych w wyniku cięć zatrudnienia ogłoszonych od stycznia 2025 r. do połowy tego tygodnia – wylicza platforma internetowa RationalFX na bazie danych spółek i statystyk serwisów, które monitorują zwolnienia w sektorze technologicznym. Zdaniem Alana Cohena, analityka RationalFX, jeśli ten trend się utrzyma, to skala cięć zatrudnienia w tym sektorze może do końca roku przekroczyć na świecie 235 tys.

Byłoby to niewiele mniej niż w 2024 r., gdy – według danych serwisu Trueup.io – pracę straciło tam 239 tys. osób. Za większością, bo ok. 70 proc. ogłoszonych w tym roku dużych zwolnień znów stoją amerykańscy giganci technologiczni, którzy już w poprzednich latach ogłaszali głębokie cięcia zatrudnienia. Z wyliczeń RationalFX wynika, że w 2025 r. najwięcej pracowników zwolnią: Intel (33,9 tys.) i Microsoft (19,3 tys.), a w czołówce są też IBM (9 tys.), Amazon (5,6 tys.), Salesforce (5 tys.) czy Meta (3,7 tys.) – właściciel Facebooka. W środę Meta zwiększyła skalę tegorocznych cięć, gdy Alexandr Wang, nowy szef Meta Superintelligence Labs, poinformował o zwolnieniu ok. 600 specjalistów z tego działu, by... przyspieszyć prace nad rozwiązaniami AI. Mniej ludzi, to mniej dyskusji przed podjęciem decyzji – tłumaczył 28-letni Wang.