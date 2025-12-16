Rzeczpospolita
Chiński import wygrywa z polskimi firmami

Zerwanie z uzależnieniem od chińskich dostaw uniemożliwia brak konkurencyjnej cenowo oferty. Czy z tej sytuacji jest jakieś wyjście?

Publikacja: 16.12.2025 04:03

Chiński import wygrywa z polskimi firmami

Foto: Bloomberg

Adam Woźniak

Niebezpiecznie rośnie uzależnienie polskiej gospodarki od Chin. Jak podał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), w pierwszych trzech kwartałach 2025 r. udział chińskich produktów w polskim imporcie przekroczył 15 proc. i był o 1,5 pkt. proc. większy niż rok wcześniej. – Na pytanie o wymianę handlową Polski z Chinami należałoby odpowiedzieć „skrajnie niezrównoważona” – stwierdza Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). Jako przykład podaje wynik z 2024 r., gdy polski eksport do Chin miał wartość 3,3 mld euro, a import z Chin 50,7 mld euro, co oznacza, że import był przeszło 15-krotnie większy od eksportu. W dodatku niemała część towarów z Chin dociera do Polski jako reeksport z innych rynków, np. z Niemiec czy Holandii. – Deficyt, jaki notujemy ma wyraźny trend wzrostowy. Ten sprzed dekady, w wysokości 18,7 mld euro, stanowił niespełna 40 proc. dzisiejszego deficytu, a deficyt sprzed dwóch dekad – 2,84 mld euro – wart był 6 proc. dzisiejszego – wylicza Soroczyński.

