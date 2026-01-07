Rzeczpospolita
Sprzedaż mieszkań wzrośnie, lekko wzrosną też ceny

Popyt na mieszkania się odbudowuje. W 2026 r. klienci tłumniej ruszą do biur sprzedaży. Ceny wzrosną o kilka procent - takie są prognozy. Część ekspertów przewiduje jednak schodzenie z cenowej bańki.

Publikacja: 07.01.2026 04:57

Popyt na mieszkania w 2026 roku może się jeszcze ożywić

Foto: mat.prasowe

Aneta Gawrońska

2025 rok na rynku nieruchomości był całkiem dobry. Ze wstępnych danych Otodom Analytics wynika, że na siedmiu najważniejszych rynkach deweloperzy sprzedali 40,7 tys. mieszkań, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym grudniu 2025 r. sprzedano 5,2 tys. lokali, o 3 proc. więcej niż w rekordowym listopadzie i aż o 61 proc. więcej niż w grudniu 2024 roku (wyniki przed korektami).

Z kolei z szacunków firmy doradczej JLL z połowy grudnia ub.r. (dane będą aktualizowane) wynika, że na sześciu największych rynkach sprzedaż nowych mieszkań w 2025 r. powinna być lepsza o 10 proc. niż w 2024 r., kiedy nabywców znalazło ok. 39 tys. lokali.

