Blisko 20 mld zł chce wydać w 2026 r. na inwestycje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). – Kwota ta będzie uwzględniała zarówno realizację nowych dróg, jak również inwestycje w istniejącą sieć – poinformował „Rzeczpospolitą” Szymon Piechowiak, rzecznik GDDKiA. To więcej niż w poprzednich pięciu latach, gdy na inwestycje przeznaczano średnio 16,5 mld zł rocznie – od 15,1 mld zł w 2022 r. do 18,9 mld zł w 2024 r. Ten 20‑miliardowy poziom inwestycji ma być utrzymany nie krócej niż do 2030 r. Natomiast rosnąć będą nakłady na utrzymanie sieci, które w 2026 r. sięgną co najmniej 2,9 mld zł. – Z jednej strony przybywa nowych dróg, które musimy utrzymywać, a z drugiej strony istniejąca infrastruktura wymaga nakładów na zachowanie jej w odpowiednim standardzie – wyjaśnia Piechowiak.