Rynek mieszkań w największych metropoliach zaczyna się zmieniać. Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, jako przykład podaje warszawski wieżowiec Liberty Tower, w którym ponad 40 proc. mieszkań to kawalerki. Średnia cena mkw. lokali w tym budynku to ponad 35,6 tys. zł.

Przeciętna cena mkw. nowych mieszkań w warszawskim Śródmieściu w styczniu to 40,8 tys. zł, o 5 proc. więcej niż w grudniu. Na Ursynowie – 21,2 tys. zł (10-proc. wzrost), na Woli – 32,4 tys. zł (1 proc.). Średnią cenę w tych dzielnicach pociągnęły w górę bardzo drogie nieruchomości wprowadzone do sprzedaży w styczniu. Dla porównania przeciętna cena ofertowa mkw. mieszkań na stołecznej Białołęce to ponad 13,4 tys. zł.