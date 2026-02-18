Rzeczpospolita
Centrum dla singla, przedmieście dla rodziny? Ceny mieszkań zmieniają rynek

Na duże mieszkanie trzeba mieć fortunę. To dlatego u deweloperów będą dominować kawalerki i lokale dwupokojowe – przewidują eksperci. Struktura oferty już się zmienia.

Publikacja: 18.02.2026 04:10

Fortuna za większe lokum. Rodziny uciekają na obrzeża miast

Foto: Adobe Stock

Aneta Gawrońska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany zachodzą w strukturze oferty mieszkań w największych metropoliach
  • Dlaczego maleje oferta mieszkań trzypokojowych na rzecz dwupokojowych
  • Co wpływa na decyzje klientów na rynku nieruchomości
  • Dlaczego kawalerki i małe mieszkania dwupokojowe dominują w centralnych lokalizacjach miast
Rynek mieszkań w największych metropoliach zaczyna się zmieniać. Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, jako przykład podaje warszawski wieżowiec Liberty Tower, w którym ponad 40 proc. mieszkań to kawalerki. Średnia cena mkw. lokali w tym budynku to ponad 35,6 tys. zł.

Przeciętna cena mkw. nowych mieszkań w warszawskim Śródmieściu w styczniu to 40,8 tys. zł, o 5 proc. więcej niż w grudniu. Na Ursynowie – 21,2 tys. zł (10-proc. wzrost), na Woli – 32,4 tys. zł (1 proc.). Średnią cenę w tych dzielnicach pociągnęły w górę bardzo drogie nieruchomości wprowadzone do sprzedaży w styczniu. Dla porównania przeciętna cena ofertowa mkw. mieszkań na stołecznej Białołęce to ponad 13,4 tys. zł.

