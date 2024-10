Ostatnia odpowiedź Izby Karnej SN na pytanie prawne w sprawie statusu prokuratora Dariusza Barskiego wywołała spore zamieszanie i pewien chaos w prokuraturze.

To nie była odpowiedź Izby Karnej. Przypomnę, że odpowiedzi na pytanie prawne udzielała trójka neosędziów. Uchwałę podjął skład, któremu przewodniczył prezes tej Izby Zbigniew Kapiński. Ponadto w składzie byli sędziowie Marek Siwek i Igor Zgoliński. Wszyscy ci trzej sędziowie zostali wyłonieni do SN w procedurach przed Krajową Radą Sądownictwa po zmianach z 2017 r. A to oznacza, że według wyroków europejskich trybunałów nie są sędziami.

Panie sędzio, był pan prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego. W maju 2023 r. oddał pan zarządzanie Izbą. Jak się pracuje teraz w Izbie Karnej SN?

Mogę mówić o swojej pracy tzw. starego sędziego i o pracy ewentualnie moich kolegów, którzy są w podobnej sytuacji. Z jednej strony pracujemy tak jak zawsze. Czyli mamy swoje sprawy, staramy się jak najszybciej je rozpoznać i normalnie orzekać. I to jest jedna strona naszej – rzetelnej – pracy.

Z drugiej mamy głęboki podział w Sądzie Najwyższym. Mamy brak kontaktów i w Sądzie Najwyższym, i w Izbie Karnej SN. W całym SN i IK mamy nowych sędziów, mamy też nowego prezesa. My trzymamy się uchwały trzech połączonych Izb: Karnej, Cywilnej i Pracy, oraz kolejnych orzeczeń. W związku z tym uchylamy orzeczenia wydawane przez tak zwanych neosędziów. To jest działanie konsekwentne i zgodne z tą uchwałą. Natomiast – i tu mówię za siebie – czasami robię to z ciężkim sercem, bo to są orzeczenia dotyczące różnych ludzkich spraw, a w ten sposób na jakiś czas przedłużamy postępowanie w sprawach obywateli.

Oprócz tego mamy całą grupę spraw, w których składane są wnioski o wyłączenia nowych sędziów, a czasami też i starych sędziów, bo to też się zdarza. Są postępowania, w których losowani są kolejni sędziowie, a strony składają następne wnioski o wyłączenia i czasami długo rozpoznawane są tylko takie w zależności od tego, czy trafi ten wniosek do nowego sędziego, czy do starego. To świadczy o chaosie w Izbie Karnej SN. Orzekanie w takich warunkach powinno trwać krótko, powiedzmy, że to taki okres przejściowy, a niestety trwa już sporo czasu. I jakby końca nie widać. Zdajemy sobie sprawę z uwarunkowań, jakie stoją przed nowym rządem, i sytuacji z prezydentem.

Ale czy nowy rząd daje i czy da radę to zmienić?

Dziś, jak dla mnie, w Sądzie Najwyższym sytuacja jest nienormalna i w związku z tym nie czujemy się w tej sytuacji najlepiej. Przynajmniej ja.

Panie sędzio, ale tak naprawdę to nikt nie wie, czy w nowej sytuacji z nowym prezydentem będzie lepiej? Nie ma żadnych gwarancji, że tak będzie. Bo przecież nie wiemy, kto zostanie wybrany, nie wiemy, jakie będzie miał poglądy i w jakim kierunku pójdzie w przywracaniu praworządności. Czy jest jakiś plan B?

To prawda. Wiem jedno: pora zakończyć tę sytuację.

Ale jak ją zakończyć, panie sędzio?

Z jednej strony jest to możliwe wyłącznie w drodze ustaw regulujących kwestię neosędziów tak w sądach powszechnych, jak i w Sądzie Najwyższym. Pozostaje jeszcze problem, co zrobić z ich wyrokami, które przez lata wydawali. Moim zdaniem nie da się tego zakończyć na zasadzie: spotkamy się, ktoś kogoś poklepie po ramieniu i powie, że to już koniec. To zaszło, moim zdaniem, za daleko i trzeba pewnych decyzji o charakterze politycznym. No i trzeba ustaw, które te sprawy uregulują. Wydaje się, że obecnie nie widać takiego klimatu w społeczeństwie czy życiu politycznym, żeby mogło do tego dojść. Aby mogło dojść do jakiegoś kompromisu, porozumienia. Bo jak inaczej naprawić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, w Krajowej Radzie Sądownictwa czy w Sądzie Najwyższym, jeśli nie w drodze ustawy? Innej drogi nie widzę.

A może, panie sędzio, należałoby po prostu oddzielić grubą kreską to, co się wydarzyło, i iść do przodu?

Na to musiałaby być też pewna zgoda polityczna. Tego nie da się zrobić na szczeblu sądu, nawet Sądu Najwyższego. Gdyby politycy doszli do takiego wniosku, doszłoby do jakiegoś porozumienia ponadpartyjnego, nie wiem, może do zmiany konstytucji. Mówię w tej chwili teoretycznie, ale może by się udało. Czy przy zmianie konstytucji to byłaby najprostsza droga? Nie wiem. Czy po przyjęciu ustaw, pod którymi podpisałaby się jakaś znacząca większość i zaakceptowałby je prezydent, byłaby szansa na rozwiązanie tego problemu? Byłoby to rozwiązanie w imię dobra społecznego czy w imię dobra państwa? W końcu chodzi o to, żeby człowiek, który idzie do sądu, nie miał żadnej wątpliwości, kto będzie sądził w jego sprawie i czy wyda wyrok, który jest ważny.

Oczywiście taki stan jest pożądany. Natomiast realnie patrząc, nie wiem, czy to jest możliwe. Nie wiem tego, oglądając wystąpienia jednej i drugiej strony politycznej, słuchając prezydenta, patrząc na sędziów, którzy różne stanowiska prezentują – myślę nie tylko o tych starych sędziach, ale także o tych nowych czy o Krajowej Radzie Sądownictwa, czy wreszcie, może to jest najwyraźniejsze w przypadku Trybunału Konstytucyjnego. Ja takiej szansy jakoś nie widzę. Może przyjdzie czas, że wreszcie wszyscy powiedzą dosyć.

Ale czy to już będzie teraz? Może byłaby szansa jakiejś naprawy poprzez dokonanie resetu Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa czy Trybunału Konstytucyjnego i ułożenie tych organów na nowo. Nie od początku, i to też nie jest stanowisko popierane także przez moje środowisko. Ale być może będzie jedynym rozwiązaniem, żeby nie tylko odwoływać nowych sędziów, ale także starych, i dokonać jakby nowego naboru do Sądu Najwyższego. Może byłaby to jakaś szansa na budowę organu, który cieszyłby się jakimś zaufaniem.

Panie sędzio, pytam o oddzielenie grubą kreską nie bez powodu. Procesy wydłużają się o kilka miesięcy. I końca nie widać. Cierpią na tym obywatele.

To jest problem społeczny, którego sami sędziowie, moim zdaniem, nie są w stanie rozwiązać. Musiałaby tu nastąpić jakaś zgoda ponadpartyjna, polityczna, ale sądzę, że to dziś niemożliwe. Wszyscy z nadzieją czekają na nowego prezydenta.

On też nie daje gwarancji, że będzie lepiej. Po pierwsze – nie wiemy, kto nim zostanie. Po drugie – nie wiemy, jak podejdzie do swojej prerogatywy.

Mamy same znaki zapytania. Każde z tych rozwiązań ustawowych, które dotyczą ustaw o KRS, neosędziów, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, bo one teoretycznie wchodzą w grę, ma istotne wady. Tu nie ma jakiegoś jednego dobrego rozwiązania, które załatwi sprawę i wszyscy będą zadowoleni. Niestety tak to wygląda.