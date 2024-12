Zygmunt Drożdżejko: Rok działalności ministra sprawiedliwości jest rokiem straconym dla sądów

Niestety, już pierwszy dzień urzędowania dał wszystkim do zrozumienia, że tak nie będzie. Otóż w tym dniu po raz pierwszy pan minister naruszył niezawisłość sędziowską. Wysłał on bowiem pismo do sędziów-koordynatorów, w którym wskazuje im, jakich informacji mają udzielać innym sądom. Potem nakazał prezesom, aby wskazali bezpośrednie numery telefonów do nich. Jaki był tego cel, można się domyślić. Zapewne chodziło o to, aby ich kontrolować, czy udzielają informacji takich, jakich sobie życzy minister sprawiedliwości.