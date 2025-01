Świat prawnej schizofrenii

Powoływanie sędziów w Polsce w następstwie wadliwej procedury z udziałem KRS ukształtowanej zgodnie z ustawą zmieniającą z 2017 r. to skomplikowany problem prawny, który nie został do tej pory rozwiązany. Prawnicy i społeczeństwo żyją więc w prawnej schizofrenii. Nikt już nie wie, czy wyroki neosędziów mają jakąkolwiek moc prawną. Pogubili się sami politycy, a co tu mówić o sprawach obywateli.

Pokrętne tłumaczenia