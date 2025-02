Ustawę może podpisać nowy prezydent

Komisja przygotowała dwa projekty zmian w wymiarze sprawiedliwości. Dotyczą m.in. tzw. neosędziów, powołanych po zmianie ustawy o KRS w grudniu 2017 r. Czyli nie mogą wydać orzeczenia w rozumieniu art. 6 ust. 1 konwencji?

Tak. Po prostu w Sądzie Najwyższym mamy 55 sędziów powołanych przez pana prezydenta, których rozstrzygnięcia nie są orzeczeniami sądu w rozumieniu art. 6 ust. 1 konwencji. Ktoś powie: no tak, ale może są orzeczeniami sądu w rozumieniu art. 45 ust. 1 konstytucji. Ten mówi o niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądzie i Trybunał Konstytucyjny, kiedy jeszcze był prawidłowo obsadzony, wskazywał wielokrotnie, iż treść normy z art. 45 ust. 1 konstytucji jest w pełni zgodna z normą z art. 6 ust. 1 konwencji. Jeśli zatem takie rozstrzygnięcie nie zostanie zaskarżone przez strony do Strasburga, to nie ma kłopotu, ale już w przypadku wniesienia takiej skargi wszystkie te sprawy przegrywamy, no bo jest już utrwalona linia orzecznicza ETPC. Dlatego rząd idzie ostatnio na ugody w tych sprawach, aby zmniejszyć skalę odszkodowań.