Gdy ruszyła formalnie obecna kampania wyborcza, w telewizyjnej dyskusji słowa posła Grzegorza Płaczka z Konfederacji, że na spotkania wyborcze Sławomira Mentzena przychodzą tłumy i tylko ślepiec tego nie zauważy, poseł Adrian Witczak z KO przyjął odpowiedzią:

Reklama

– Przywozicie ich autobusami, osobiście widziałem.

Na to poseł Płaczek zareagował:

– W kampanii wyborczej możemy to bardzo szybko zweryfikować. Pytanie, czy przeprosi pan za to, co pan powiedział, czy idziemy do sądu?

Reklama

I usłyszał od posła Witczaka:

– Bardzo chętnie spotkam się w sądzie.

Na razie nie było przeprosin i nie wiem, czy zapowiadany pozew trafił do sądu, a jak nie, to w sumie dobrze. Bo cóż też sądy mogłyby powiedzieć opinii publicznej, a ona jest tu najważniejsza.

W poprzednich kampaniach wyborczych mogło się jeszcze wydawać, że jeśli jej uczestnik (jego komitet wyborczy) złapie przeciwnika na nieścisłej czy nieprawdziwej informacji i uzyska w tej ekspresowej procedurze (w praktyce trwa ona do dwóch tygodni ) wyrok nakazujący sprostowanie, to media, nie mówiąc o internautach, mogą pisać, że ma sprostować nieprawdziwe informacje, a jak będą chciały mu dopiec, że ma przeprosić za kłamstwa. Tak jakby człowiek, a zwłaszcza polityk, złapany na nieprawdziwej informacji był zaraz kłamczuchem.

By nie sięgać do minionych kampanii i nie odgrzewać dawnych utarczek wyborczych, posłużę się tym przykładem, gdyby pozew wyborczy trafił do sądu. Adwokaci będą przerzucać się argumentami, że może pozwany widział autobusy z ludźmi, ot, choćby przyjeżdżającymi z jakiejś gminy do miasta powiatowego na wiec, albo tylko o czymś takim słyszał, ale przecież nie jeździł za Mentzenem od powiatu do powiatu, więc jeśli posłużył się się pewnym uproszczeniem, to od kiedy jest to nieprawdziwa informacja?

A trzeba pamiętać, że ten szybki proces wyborczy ma służyć tylko sprostowaniu nieprawdziwych informacji – mówionych czy powielanych w materiałach wyborczych – a nie obejmuje ocen choćby mocno przestrzelonych. Rola sądu jest tu zatem mocno ograniczona – i słusznie – bo najważniejszym sędzią są tu wyborcy.