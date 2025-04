Tomasz Pietryga: Silniejsi ławnicy, ale nie niczyim kosztem

Adam Bodnar postuluje zwiększenie czynnika społecznego w sądach, proponując wzmocnienie pozycji ławników. To potrzebna zmiana, choć status tej grupy pozostawia wiele do życzenia. Obecnie ławnicy nie cieszą się ani wysokim prestiżem społecznym, ani uznaniem części sędziów, którzy traktują ich jako konieczność. Mimo to wpływ obywateli na wymiar sprawiedliwości jest wysoce pożądany, co tworzy wyraźny dysonans.

Taka sytuacja mogłaby znacznie wypaczyć ideę wzmocnienia pozycji obywatelskiej w sądownictwie, szczególnie w obliczu narastającej percepcji sądów przez pryzmat polityki.