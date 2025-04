Procesy zbiorowe do pilnego ożywienia

Tak, procesy trwają czasem po dziesięć lat i więcej. To żadna nowość, ale postępowania grupowe stworzono po to, by grupy poszkodowanych, czy to zawinieniem władzy, czy dużych firm, łatwiej i szybciej mogły dochodzić sprawiedliwości.

Przykładów niesprawności tej ścieżki nie brakuje i nie można jak w pierwszych latach jej stosowania mówić: „uczymy się”. Bo ileż można się uczyć?