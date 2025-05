Czas odseparować sędziów od polityki

Dobrze, że jeszcze przed zakończeniem kampanii wyborczej reprezentacje dwóch najwyższych sądów polskich zaapelowały, by sędziowie nie angażowali się w politykę, więcej, nie dawali pretekstów do takich podejrzeń. To jest chyba najważniejszy obecnie problem sądownictwa.