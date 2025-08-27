Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Prokuratura w potrzasku budżetu na 2026 rok. Jacek Skała: asystenci uciekną do sądów

Nie ma rąk do pracy związanej ze sprawną digitalizacją akt. Brakuje asystentów – tak o problemach z budżetem dla prokuratury mówi prokurator Jacek Skała, szef ZZ Prokuratorów i Pracowników RP.

Publikacja: 27.08.2025 05:50

Jacek Skała: Nie ma rąk do pracy związanej ze sprawną digitalizacją akt. Brakuje asystentów.

Jacek Skała

Jacek Skała: Nie ma rąk do pracy związanej ze sprawną digitalizacją akt. Brakuje asystentów.

Foto: tv.rp.pl

Agata Łukaszewicz

Budżet prokuratury ma być mniejszy w 2026 r. o 95,5 mln zł. Na wiele rzeczy z pewnością zabraknie. Na co?

Tego nie wiem. Trzeba by zapytać Prokuratury Krajowej. Ale to nie jest tylko 95 mln zł. Dziura jest znacznie większa. Budżet powinien wzrosnąć o kwoty niezbędne do ustawowej waloryzacji wynagrodzeń. Według naszych wyliczeń jest to około 320 mln zł. Do tego dochodzi wzrost wydatków bieżących, bo przecież rosną ceny energii czy opiniowania biegłych. Bardzo ostrożnie można szacować, że dziura budżetowa w prokuraturze to nie 100, ale 500 mln zł. Mamy też pierwszy od dziesięciu lat realny spadek budżetu. W 2025 r. budżet prokuratury wynosił 280 proc. budżetu z roku 2015. Jak słyszymy, równolegle rosną budżety innych resortów. Przykładowo MSWiA chce przeznaczyć środki na dodatki mieszkaniowe dla policjantów. Nie może w tej sytuacji zmniejszać się budżet instytucji, która nadzoruje pracę wszelkich służb.

Pozostało jeszcze 85% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Agata Łukaszewicz: Jak komentować wyroki sądów
Sądy i Prokuratura
Agata Łukaszewicz: Jak komentować wyroki sądów
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Reformy czy tylko nękanie innych sędziów
Sądy i Prokuratura
Reformy czy tylko nękanie innych sędziów
Rezonans publiczny wyroków sądowych to ich krzywe zwierciadło
Sądy i Prokuratura
Rezonans publiczny wyroków sądowych to ich krzywe zwierciadło
Czas zinwentaryzować sądowe pobojowisko
Sądy i Prokuratura
Czas zinwentaryzować sądowe pobojowisko
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR. Podpisane, ale czy ważne?
Sądy i Prokuratura
Umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR. Podpisane, ale czy ważne?
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama