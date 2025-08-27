Prokuratura w potrzasku budżetu na 2026 rok. Jacek Skała: asystenci uciekną do sądów

Budżet prokuratury ma być mniejszy w 2026 r. o 95,5 mln zł. Na wiele rzeczy z pewnością zabraknie. Na co?

Tego nie wiem. Trzeba by zapytać Prokuratury Krajowej. Ale to nie jest tylko 95 mln zł. Dziura jest znacznie większa. Budżet powinien wzrosnąć o kwoty niezbędne do ustawowej waloryzacji wynagrodzeń. Według naszych wyliczeń jest to około 320 mln zł. Do tego dochodzi wzrost wydatków bieżących, bo przecież rosną ceny energii czy opiniowania biegłych. Bardzo ostrożnie można szacować, że dziura budżetowa w prokuraturze to nie 100, ale 500 mln zł. Mamy też pierwszy od dziesięciu lat realny spadek budżetu. W 2025 r. budżet prokuratury wynosił 280 proc. budżetu z roku 2015. Jak słyszymy, równolegle rosną budżety innych resortów. Przykładowo MSWiA chce przeznaczyć środki na dodatki mieszkaniowe dla policjantów. Nie może w tej sytuacji zmniejszać się budżet instytucji, która nadzoruje pracę wszelkich służb.