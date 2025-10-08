Wystarczy przestrzegać prawa

W mediach jest dużo propagandowych opowieści o rzekomym przywracaniu praworządności. Minister serwuje zapowiedzi dalszych represji wobec sędziów niepodzielających koncepcji obecnego rządu lub broniących niezależności sądownictwa. Chwali się też kolejnymi sprzecznymi z prawem odwołaniami prezesów sądów. Pojawiają się też bajki o działaczach, bojownikach ponoć represjonowanych przez miniony reżim.

Na szczęście obok tego pojawiają się także poważniejsze i mądrzejsze pomysły na rozwiązanie kryzysowej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Komentatorzy piszą o potrzebie kompromisu i apelują do polityków o rozwagę i troskę o dobro państwa. W szczególności adwokat Michał Bieniak w artykule „System polskiego prawa zrujnowany. I co teraz? („Rzeczpospolita” z 4 sierpnia 2025 r.), dostrzegając powstającą anarchizację prawa i całego systemu społeczno-politycznego, wskazuje na potrzebę politycznego kompromisu oraz stworzenia nowych konstrukcji prawnych z reformą konstytucyjną włącznie.