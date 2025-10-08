Marcin Radwan-Röhrenschef: Nie było podstawy do wyłączenia 12 członków TS

Jest pan członkiem Trybunału Stanu od 2023 r. IIe spraw do tej pory pan rozstrzygnął?

Sprawa dotycząca pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej wpłynęła tylko jedna. To sprawa pana Macieja Świrskiego, szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jestem jej referentem. Dopiero wpłynęła, jeszcze nie było pierwszego terminu rozprawy. Była też sprawa jakiegoś incydentalnego zażalenia dotyczącego kwestii zwolnienia z tajemnicy zawodowej w postępowaniu przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej w Sejmie. Wpłynęła też sprawa uchylenia immunitetu pani sędzi Małgorzaty Manowskiej, oznaczona jako 1\25. Teraz, 30 września, prokuratura złożyła kolejny wniosek, ale jeszcze go nie widzieliśmy, więc trudno go komentować.