Deepfake w procesie sądowym - narzędzie chaosu i fałszywego oskarżenia

Deepfake jest najskuteczniejszym siewcą chaosu i ofensywnym narzędziem służącym do osiągania wszelakiej maści nieuczciwych przewag.

Publikacja: 24.09.2025 05:50

Deepfake jest ofensywnym narzędziem służącym do osiągania nieuczciwych przewag

Deepfake jest ofensywnym narzędziem służącym do osiągania nieuczciwych przewag

Foto: Adobe Stock

Rafał Rozwadowski

SPIS TREŚCI

  1. Deepfake. Coraz mniej punktów oparcia
  2. Deepfake. Szkody w procesie sądowym
  3. Deepfake. Konkretne pytania
  4. Deepfake. Zjawisko będzie narastać
  5. Deepfake. Nieszczelności, obejścia i spóźniona reakcja

Deepfake wkracza w naszą codzienność. Jako istotna broń w procesie dezinformacji towarzyszy aktom terroru i agresji. Wykrzywia rzeczywistość i w zależności od celu dezorientuje odbiorcę. Uderza we wszystkich bez wyjątku, siejąc ziarna wątpliwości lub bez przeszkód kształtując na nowo postrzeganie świata. Staje się podstawowym instrumentem w orkiestrze propagandy, brzmiącym coraz czyściej i bez wyczuwalnego fałszu.

Wytrawne ucho melomana nie odróżnia już pomylonych akordów, a ręce składają się do niezasłużonych oklasków dla fałszywych proroctw. W czasach gdy informacja i sposób postrzegania otoczenia stają się głównymi źródłami mocy, deepfake jest najskuteczniejszym siewcą chaosu i ofensywnym narzędziem służącym do osiągania wszelakiej maści nieuczciwych przewag.

