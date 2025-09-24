Deepfake w procesie sądowym - narzędzie chaosu i fałszywego oskarżenia

Deepfake wkracza w naszą codzienność. Jako istotna broń w procesie dezinformacji towarzyszy aktom terroru i agresji. Wykrzywia rzeczywistość i w zależności od celu dezorientuje odbiorcę. Uderza we wszystkich bez wyjątku, siejąc ziarna wątpliwości lub bez przeszkód kształtując na nowo postrzeganie świata. Staje się podstawowym instrumentem w orkiestrze propagandy, brzmiącym coraz czyściej i bez wyczuwalnego fałszu.

Wytrawne ucho melomana nie odróżnia już pomylonych akordów, a ręce składają się do niezasłużonych oklasków dla fałszywych proroctw. W czasach gdy informacja i sposób postrzegania otoczenia stają się głównymi źródłami mocy, deepfake jest najskuteczniejszym siewcą chaosu i ofensywnym narzędziem służącym do osiągania wszelakiej maści nieuczciwych przewag.