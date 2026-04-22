W cieniu wielkich sporów o sądy w internecie głośno o sędzi sądu w Kluczborku po ujawnieniu (chyba prywatnego) nagrania, jak pokrzykując na przesłuchiwanego podsądnego, oczekuje od niego krótkiej odpowiedzi, dlaczego nie poddał się policyjnej kontroli drogowej. On odpowiadał, że poddał się kontroli, i chciał szerzej opisać to bardziej złożone zdarzenie, ale sędzia mu stanowczo przerywała, właściwie wykrzykując, że ma opowiadać na zadane pytanie, a w końcu zaprotokołowała, że nie odpowiedział na nie.

Sąd dyscyplinarny ukarał tę sędzię przeniesieniem do SR w Opolu, od roku jest w zawieszeniu ze zmniejszonym uposażeniem o 25 proc. do czasu rozpoznania sprawy w II instancji. Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że kara jest zbyt łagodna i domaga się jej przeniesienia do sądu poza obszar apelacji wrocławskiej, by odsunąć ją od środowiska, w którym doszło do jej przewinienia naruszającego zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.

Tylko co takie zesłanie, konieczność dojeżdżania do odległego sądu może poprawić? Będzie przecież bardziej zmęczona i zirytowana, a o jej ukaraniu pracujący w tym nowym sądzie i podsądni, a zwłaszcza adwokaci będą oczywiście wiedzieli?

Nie zamierzam tu bronić tej sędzi, ale sądownictwa, które powinno zapobiegać sędziowskim wypaczeniom w czasie przesłuchania i protokołowania. Przesłuchiwany może przecież nie rozumieć intencji sędzi zadającej konkretne pytanie i obawiać się, że jego krótka odpowiedź nie odda prawdy. Tym bardziej jak jest bombardowany kolejnymi pytaniami i stresującym pokrzykiwaniem sędzi. To przesłuchanie na szczęście ktoś nagrał, więc był bezpośredni dowód jego przebiegu umożliwiający i ułatwiający wszczęcie i prowadzenie wobec sędzi postępowania dyscyplinarnego.

Dlatego uważam, że powinna być możliwość nagrywania rozpraw, ale także prokuratorskich przesłuchań. Nagrania zmuszają przesłuchujących do trzymania emocji na wodzy i prze- strzegania procedury, ale to nierzadko nie wystarczy, gdyż przesłuchanie wymaga specjalistycznej wiedzy, jak należy je prowadzić, a to wymaga odpowiednich szkoleń aplikantów i sędziów i na tym powinni się skupić sędziowie wizytatorzy, prezesi sądów i resort sprawiedliwości.