Godność człowieka a wykładnia sądów pro humanum

Kwestia debaty na temat godności człowieka powraca za sprawą egzekucji Christy Pike. Sprawa ta w ostatnich dniach wstrząsnęła opinią publiczną w USA i stała się bezprecedensowym wydarzeniem w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Christa Pike została skazana ponad 30 lat temu na karę śmierci za brutalne morderstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 r. Kilka dni temu podczas wykonywania egzekucji przeżyła podanie dwóch pełnych dawek pentobarbitalu – silnego środka mającego zatrzymać pracę układu nerwowego i oddechowego. Choć lekarze początkowo podejrzewali u niej śmierć mózgu, kobieta niespodziewanie odzyskała przytomność. W USA rozpoczęła się dyskusja o konieczności ochrony godności ludzkiej, w szczególności gdy wykonanie kary śmierci może wiązać się z zadawaniem niepotrzebnego i bezcelowego cierpienia fizycznego lub psychicznego.