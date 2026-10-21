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Godność człowieka a wykładnia sądów pro humanum

Człowiek nigdy nie może być traktowany przez państwo jako „czysty instrument” lub „przedmiot” działań władzy.

Publikacja: 21.10.2026 04:40

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Człowiek nigdy nie może być traktowany przez państwo jako „czysty instrument” lub „przedmiot” działa

Człowiek nigdy nie może być traktowany przez państwo jako „czysty instrument” lub „przedmiot” działań władzy.

Foto: Adobe Stock

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Aneta Łazarska

Kwestia debaty na temat godności człowieka powraca za sprawą egzekucji Christy Pike. Sprawa ta w ostatnich dniach wstrząsnęła opinią publiczną w USA i stała się bezprecedensowym wydarzeniem w historii amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości.

Christa Pike została skazana ponad 30 lat temu na karę śmierci za brutalne morderstwo 19-letniej Colleen Slemmer w 1995 r. Kilka dni temu podczas wykonywania egzekucji przeżyła podanie dwóch pełnych dawek pentobarbitalu – silnego środka mającego zatrzymać pracę układu nerwowego i oddechowego. Choć lekarze początkowo podejrzewali u niej śmierć mózgu, kobieta niespodziewanie odzyskała przytomność. W USA rozpoczęła się dyskusja o konieczności ochrony godności ludzkiej, w szczególności gdy wykonanie kary śmierci może wiązać się z zadawaniem niepotrzebnego i bezcelowego cierpienia fizycznego lub psychicznego.

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