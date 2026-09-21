Rzeczpospolita
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Dostawa diet pudełkowych z 8-proc. stawką VAT

Przygotowywanie i dostarczanie klientom posiłków w ramach cateringu dietetycznego (dostawa tzw. diet pudełkowych) to usługa restauracyjna lub cateringowa, którą należy zakwalifikować do działu PKWiU 56 „Usługi związane z wyżywieniem”. Diety pudełkowe podlegają zatem 8-proc. VAT.

Publikacja: 21.09.2026 04:50

Dostawa diet pudełkowych z 8-proc. stawką VAT

Dostawa diet pudełkowych z 8-proc. stawką VAT

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Druciarek

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2026 r. (I FSK 292/25).

Spółka prowadziła działalność polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków w ramach cateringu dietetycznego. Spółka oferowała klientom diety pudełkowe obejmujące zestawy posiłków przygotowywanych zgodnie z wybranymi przez klientów parametrami, uwzględniającymi m.in. określoną kaloryczność oraz rodzaj diety. Odpowiadała przy tym nie tylko za przygotowanie i dostarczenie posiłków, lecz również za dobór składników i ich odpowiednie zestawienie. Spór sprowadzał się do ustalenia, czy opisane świadczenie należy kwalifikować jako dostawę towarów w postaci gotowych posiłków, czy jako usługę związaną z wyżywieniem. Od tego bowiem zależała właściwa stawka VAT.

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