Dostawa diet pudełkowych z 8-proc. stawką VAT

Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 czerwca 2026 r. (I FSK 292/25).

Spółka prowadziła działalność polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków w ramach cateringu dietetycznego. Spółka oferowała klientom diety pudełkowe obejmujące zestawy posiłków przygotowywanych zgodnie z wybranymi przez klientów parametrami, uwzględniającymi m.in. określoną kaloryczność oraz rodzaj diety. Odpowiadała przy tym nie tylko za przygotowanie i dostarczenie posiłków, lecz również za dobór składników i ich odpowiednie zestawienie. Spór sprowadzał się do ustalenia, czy opisane świadczenie należy kwalifikować jako dostawę towarów w postaci gotowych posiłków, czy jako usługę związaną z wyżywieniem. Od tego bowiem zależała właściwa stawka VAT.