Gmina odliczy VAT od wydatków na budowę świetlicy wiejskiej

Gmina ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych w związku z budową budynku świetlicy wiejskiej, gdy budynek ten jest wykorzystywany wyłącznie do odpłatnego świadczenia usług dzierżawy/najmu na rzecz podmiotów trzecich.

Publikacja: 25.08.2025 04:50

Katarzyna Narejko

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 kwietnia 2025 r. (0111-KDIB3-2.4012.23.2025.2.KK).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła gmina, która zrealizowała inwestycję polegającą na budowie budynku świetlicy wiejskiej z zapleczem sanitarno-szatniowym. W związku z realizacją inwestycji gmina ponosiła wydatki inwestycyjne udokumentowane fakturami VAT. Początkowo gmina zamierzała wykorzystywać jedynie część budynku świetlicy wiejskiej do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym, dokonując odliczenia VAT naliczonego, uwzględniła wyłącznie tę część wydatków, która odpowiadała proporcji powierzchni przeznaczonej na cele działalności gospodarczej względem całkowitej powierzchni budynku.

