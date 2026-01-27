Czy zaliczkę można otrzymać jako świadczenie „w naturze”?

Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia, czy w przypadku transakcji barterowych dochodzi do powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w odniesieniu do zaliczki otrzymanej „w naturze”, a jeśli tak, to czy otrzymaną zaliczkę należy udokumentować fakturą.

Gmina zaplanowała przeprowadzenie na jej terenie akcji promocyjnej. W związku z realizacją tej akcji promocyjnej gmina zawarła umowę barterową ze spółką. Zgodnie z postanowieniami umowy gmina zobowiązała się do realizacji na rzecz spółki pakietu świadczeń promocyjno-reklamowych (nadanie tytułu Partnera akcji, umożliwienie korzystania z nazwy akcji, umieszczenie w określonych dniach banera reklamowego z linkowaniem do strony internetowej spółki, lokowanie marki w filmie instruktażowym, w zapowiedziach treningów i w relacji z treningów organizowanych w ramach akcji, umożliwienie ekspozycji nośników reklamowych w miejscu realizacji akcji). Świadczenia promocyjno-reklamowe miały być realizowane przez gminę na rzecz spółki w okresie od 15 marca do 30 czerwca. Spółka zobowiązała się natomiast do dostarczenia gminie 1400 zestawów kijów do nordic walking w terminie najpóźniej do 8 kwietnia. Wartość świadczeń każdej ze stron przedmiotowej umowy barterowej określono na kwotę 10 tys. zł brutto. Spółka wywiązała się ze swojego obowiązku 8 kwietnia, a dostawę zestawów kijów do nordic walking udokumentowała fakturą. Na fakturze jako datę sprzedaży spółka wskazała 8 kwietnia. Gmina zaś realizowała swoje obowiązki umowne wobec spółki aż do 30 czerwca.