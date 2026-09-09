Rzeczpospolita
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Uderzenie w rodzinną sukcesję. Unijny sąd twierdzi, że trzeba płacić VAT

Zbycie przedsiębiorstwa jest wyłączone z VAT. Ale jeśli właścicielka firmy przekazuje córkom po połowie biznesu, musi zapłacić podatek. Tak twierdzi polski fiskus, poparł go unijny sąd.

Publikacja: 09.09.2026 13:04

Uderzenie w rodzinną sukcesję. Unijny sąd twierdzi, że trzeba płacić VAT

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. T-366/25, Szytelbiecka), ważny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy planują rodzinną sukcesję. Nie mamy jednak dla nich dobrych wiadomości. Unijny sąd przyznał rację polskiemu fiskusowi i stwierdził, że darowanie udziałów w firmie powinno być opodatkowane.

–To przestroga dla polskich przedsiębiorców, którzy szykują się do przekazania biznesu. Sąd uznał, że jeśli nie przekazują przedsiębiorstwa w całości, tylko po połowie, nie skorzystają z wyłączenia z VAT– mówi Piotr Stryjewski, adwokat i doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul.

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