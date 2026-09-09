Sąd Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie (sygn. T-366/25, Szytelbiecka), ważny dla wszystkich przedsiębiorców, którzy planują rodzinną sukcesję. Nie mamy jednak dla nich dobrych wiadomości. Unijny sąd przyznał rację polskiemu fiskusowi i stwierdził, że darowanie udziałów w firmie powinno być opodatkowane.

–To przestroga dla polskich przedsiębiorców, którzy szykują się do przekazania biznesu. Sąd uznał, że jeśli nie przekazują przedsiębiorstwa w całości, tylko po połowie, nie skorzystają z wyłączenia z VAT– mówi Piotr Stryjewski, adwokat i doradca podatkowy w kancelarii Paczuski Taudul.