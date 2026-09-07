Pierwsze zasiedlenie bez zwolnienia z VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona z VAT. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata (por. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 sierpnia 2024 r., 0112-KDIL3.4012.397. 2024.2.AK; z 30 lipca 2024 r., 0113-KDIPT1-1.4012.365. 2024.2.RG; z 15 października 2021 r., 0111-KDIB3-1.4012. 633.2021.2.MSO i z 5 stycznia 2022 r., 0111-KDIB3-3.4012. 580.2021.2.MS).