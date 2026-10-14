Odliczenie VAT wymaga wykazania wykonania usługi, nie jej niezbędności

Spór o rozliczenie usług doradczych nie powinien sprowadzać się do pytania, czy przedsiębiorca budowlany mógł wykonać je własnymi siłami. Istotne jest przede wszystkim to, jaką usługę faktycznie otrzymał i czy pozostawała ona w związku z jego działalnością opodatkowaną.

Przykładem może być analiza rozliczenia robót dodatkowych. Spółka budowlana otrzymuje kalkulację, omawia z doradcą sporne pozycje i płaci za wykonaną usługę. W trakcie kontroli fiskus może jednak zapytać nie tylko o zakres świadczenia, ale również o powód skorzystania z zewnętrznego doradcy. Są to dwie odrębne kwestie. Pierwsza służy weryfikacji rzeczywistego wykonania usługi, druga dotyczy organizacji działalności przedsiębiorcy.