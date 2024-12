Data wypłaty wynagrodzenia wpływa na składki? Jest interpretacja ZUS

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który od czerwca zatrudniał osobę na zleceniu. Od tego też czasu była ona zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Swoje wynagrodzenie otrzymywała jednak do 10 dnia następnego miesiąca. W czasie trwania umowy firma zgłosiła zleceniobiorcę także do ubezpieczenia chorobowego od sierpnia br. Jednak ubezpieczenie to trwało tylko do 30 września. Później się z niego wycofano.

W związku z tym płatnik miał wątpliwości dotyczące kwestii naliczania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w sytuacji, gdy zleceniobiorca przystępuje do niego w trakcie trwania zlecenia, a wypłata należnego wynagrodzenia za dany miesiąc jest przesunięta na następny (do 10 każdego miesiąca).