ZUS przypomina przedsiębiorcom o ważnym terminie. Zostały tylko dwa dni

Mały ZUS plus umożliwia przedsiębiorcom płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne, obliczanych od dochodu z tytułu prowadzanej działalności gospodarczej osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ulga ta nie obejmuje składki zdrowotnej.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tej ulgi muszą do 31 stycznia wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia oraz zgłosić się z kodem właściwym dla Małego ZUS plus, który zaczyna się od 05 90 lub 05 92. Co istotne, osoby, które korzystały z tej ulgi w ubiegłym roku i wciąż spełniają wymagane warunki, nie muszą składać ponownego zgłoszenia. Dodatkowo wszyscy przedsiębiorcy korzystający w styczniu z Małego ZUS-u plus są zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowych do 20 lutego. - Dokumenty te powinny zawierać informacje o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie, formach opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz podstawie wymiaru składek – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.