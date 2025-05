Przedsiębiorcy masowo tracą prawa do zasiłku chorobowego, do którego uprawnienia powinny im przysługiwać na podstawie składek chorobowych opłaconych przed 2022 rokiem. Jak alarmuje Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, przepisy obowiązujące do końca 2021 roku zostały zmienione na korzyść dla przedsiębiorców, lecz ZUS nie stosuje ich w stosunku do składek opłacanych w okresie przed wejściem w życie nowelizacji.

Zmiana w składkach chorobowych dla przedsiębiorców w 2022 nie działa wstecz? Rzecznik MŚP interweniuje