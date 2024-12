Kanwą orzeczenia była sprawa z Włoch. W lipcu 2001 r. konsument nabył samochód marki Ford od Stracciari, koncesjonariusza samochodowego tej marki we Włoszech. Pojazd został wyprodukowany przez Ford WaG, spółkę z siedzibą w Niemczech, a następnie został dostarczony owemu koncesjonariuszowi za pośrednictwem spółki Ford Italia, która zajmuje się we Włoszech dystrybucją pojazdów marki Ford.

Kilka miesięcy później doszło do wypadku, podczas którego w pojeździe nie zadziałała poduszka powietrzna. W związku z tym konsument pozwał Stracciari i Ford Italia o odszkodowanie za szkody, jakie poniósł z powodu wady pojazdu.

Ford Italia odpowiedział, że nie ponosi odpowiedzialności za wadę poduszki powietrznej, ponieważ nie wyprodukował pojazdu.

W tym kontekście sąd rozpatrujący sprawę miał wątpliwości, co do wykładni pojęcia „producent” zawartego w dyrektywie w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe, i zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy za dostawcę wadliwego produktu należy uznać za „osobę, która przedstawia się jako producent” tego produktu, w rozumieniu tej dyrektywy, jeżeli dostawca ten nie umieścił fizycznie na tym produkcie swej nazwy, lecz znak towarowy, który producent umieścił na tym produkcie i który odpowiada nazwie owego producenta jest zbieżny z elementem odróżniającym nazwy dostawcy.

Odpowiedzialność „każdej osoby, która przedstawia się jako producent” jest taka sama jak odpowiedzialność „faktycznego” producenta

W czwartkowym wyroku Trybunał zauważył, że pojęcie „osoby, która przedstawia się jako producent”, o którym mowa w dyrektywie, obejmuje nie tylko osobę, która fizycznie umieściła swoją nazwę na produkcie, lecz powinno również obejmować dostawcę, jeżeli jego nazwa lub element odróżniający odpowiada nazwie producenta i nazwie, znakowi towarowemu lub innemu oznaczeniu odróżniającemu na produkcie. Jak zauważono, w obu przypadkach dostawca wykorzystuje w istocie tę zbieżność, aby przedstawić się konsumentowi jako odpowiedzialny za jakość produktu i uzyskać zaufanie konsumenta, tak jakby produkt był sprzedawany bezpośrednio przez producenta. - Gdyby ta druga kategoria nie była objęta owym pojęciem, prowadziłoby to do ograniczenia zakresu pojęcia „producenta” i zagrażałoby celowi dyrektywy, w szczególności ochronie konsumentów – wskazał TSUE.



Trybunał dodał, że w celu zagwarantowania ochrony konsumenta prawodawca Unii zapewnił, aby odpowiedzialność „każdej osoby, która przedstawia się jako producent”, była taka sama jak odpowiedzialność „faktycznego” producenta. Ponadto konsument powinien móc swobodnie domagać się pełnego naprawienia szkody od któregokolwiek z tych podmiotów, gdyż ich odpowiedzialność jest solidarna. Jak przy tym zauważono, ochrona konsumenta nie byłaby wystarczająca, gdyby dystrybutor mógł „odsyłać” konsumenta do producenta, który może nie być znany konsumentowi.

Wyrok Trybunału w sprawie C-157/23 | Ford Italia