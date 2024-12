„Ustawa Kamilka” komplikuje działalność firm. Chodzi o warsztaty i praktyki dla młodych

Tzw. ustawa Kamilka jest z reguły analizowana w kontekście sektora edukacji, ale ma swoje reperkusje także w odniesieniu do firm spoza tej branży, o czym niewiele się mówi. Kto jeszcze odczuwa jej skutki?

Przypomnę tylko, że nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, czyli tzw. ustawa Kamilka, zmodyfikowała kwestię weryfikacji karalności osób mających styczność z małoletnimi. Sprawdzane obecnie jest nie tylko to, czy figurują one w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, ale dodatkowo czy popełniły one czyny przeciwko zdrowiu lub życiu, przestępstwa znęcania się, handlu ludźmi lub przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Niewiele się o tym mówi, ale obowiązek weryfikacji dotyczy jednak nie tylko pracowników przedszkoli, szkół i schronisk młodzieżowych, placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, religijnych, artystycznych, medycznych, rekreacyjnych, sportowych lub związanych z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają albo w których przebywają małoletni. Są też przykłady firm produkcyjnych zatrudniających małoletnich praktykantów czy przedsiębiorstw, które w ramach np. promocji swoich usług prowadzą jakieś warsztaty edukacyjne czy zapraszają młodzież do swoich siedzib. Ich też te nowe przepisy dotyczą, a często mogą wręcz komplikować funkcjonowanie. Weźmy przykładowo pod uwagę taką sytuację: pracodawca powierza opiekę nad praktykantem danemu pracownikowi. Ten jednak idzie w międzyczasie na zwolnienie lekarskie. Wówczas trzeba szukać kolejnej osoby, która musi naprędce załatwiać zaświadczenie o niekaralności, bo bez niego nie może przecież przejąć opieki nad małoletnim praktykantem. Z samymi zaświadczeniami zresztą też firmy mogą mieć problemy w kontekście choćby ochrony danych osobowych.