Wkrótce nowe obowiązki środowiskowe dla tysięcy firm w Polsce

Chodzi o rozporządzenie w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z UE niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów (EUDR). Ma ono zahamować zjawisko globalnego wylesiania. Sposobem na osiągnięcie tego celu ma być weryfikacja przez przedsiębiorców, czy ich działalność nie przyczyni się do wylesiania lub degradacji lasów.

Magdalena Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K. wskazuje, że nowe regulacje obejmą wszystkie firmy, które wprowadzają na rynek UE lub wywożą z UE produkty pochodzące z bydła, palm olejowych, kakao, kawy, kauczuku, soi i drewna. – Lista objętych produktów jest bardzo szeroka. Obejmuje liczne branże np. mięsną, spożywczą (czekolada, kawa, olej palmowy, olej sojowy) meblarską i drzewną (surowe drewno, płyty wiórowe, meble, prefabrykowane budynki z drewna, książki, gazety) czy motoryzacyjną i przemysłową (opony, dętki, pasy i taśmy gumowe, uszczelki) – wylicza prawniczka.