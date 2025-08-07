Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Wkrótce nowe obowiązki środowiskowe dla tysięcy firm w Polsce

Od 30 grudnia 2025 r. zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie o wylesianiu. Wprowadza ono nowe obowiązki dla firm między innymi z branży mięsnej, spożywczej, meblarskiej czy motoryzacyjnej.

Publikacja: 07.08.2025 12:07

Wkrótce nowe obowiązki środowiskowe dla tysięcy firm w Polsce

Foto: Adobe Stock

mat

Chodzi o rozporządzenie w sprawie udostępniania na rynku unijnym i wywozu z UE niektórych towarów i produktów związanych z wylesianiem i degradacją lasów (EUDR). Ma ono zahamować zjawisko globalnego wylesiania. Sposobem na osiągnięcie tego celu ma być weryfikacja przez przedsiębiorców, czy ich działalność nie przyczyni się do wylesiania lub degradacji lasów.

Magdalena Szczepanek z kancelarii prawnej Causa Finita Szczepanek i Wspólnicy Sp.K. wskazuje, że nowe regulacje obejmą wszystkie firmy, które wprowadzają na rynek UE lub wywożą z UE produkty pochodzące z bydła, palm olejowych, kakao, kawy, kauczuku, soi i drewna. – Lista objętych produktów jest bardzo szeroka. Obejmuje liczne branże np. mięsną, spożywczą (czekolada, kawa, olej palmowy, olej sojowy) meblarską i drzewną (surowe drewno, płyty wiórowe, meble, prefabrykowane budynki z drewna, książki, gazety) czy motoryzacyjną i przemysłową (opony, dętki, pasy i taśmy gumowe, uszczelki) – wylicza prawniczka. 

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Mieszkania dla seniorów z całodobową opieką. Czy to wymaga zezwolenia?
ABC Firmy
Mieszkania dla seniorów z całodobową opieką. Czy to wymaga zezwolenia?
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Sąd: firma windykacyjna nie może trzymać danych byłego dłużnika na zapas
ABC Firmy
Sąd: firma windykacyjna nie może trzymać danych byłego dłużnika na zapas
Deregulacja przyspieszy inwestycje. Drobna zmiana usprawni roboty budowlane
ABC Firmy
Deregulacja przyspieszy inwestycje. Drobna zmiana usprawni roboty budowlane
Największej liczby deklaracji wymagają Główny Urząd Statystyczny (GUS) i urzędy skarbowe (US)
ABC Firmy
Nawet kilkaset dokumentów rocznie. Tak obciążeni są polscy przedsiębiorcy
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Gdyby nowe przepisy weszły w życie w proponowanym przez Ministerstwo kształcie, wiele profesjonalnyc
ABC Firmy
Ta zmiana w prawie może oznaczać kłopoty dla 30 tys. firm. Rzecznik MŚP ostrzega
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama