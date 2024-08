Zasady, jakie wprowadziła rada miejska, co do liczby zajmowanych stanowisk przez jednego przedsiębiorcę na miejskim targowisku, nie ograniczają działalności gospodarczej – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu. Nie są one bowiem wymierzone w konkretny podmiot gospodarczy i nie mają na celu ograniczania jego działalności. To raczej sposób na to, by uniemożliwić zajęcie targowiska przez jednego, czy kilku przedsiębiorców. Chroni też innych kupców przed wykluczeniem w prowadzeniu sprzedaży na publicznym placu, a w konsekwencji monopolem jednego przedsiębiorcy.