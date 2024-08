Podmioty powiązane, w przypadku których relacje wynikają wyłącznie z powiązań ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami, co do zasady są zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Stanowi o tym art. 11n pkt 5 ustawy o CIT. Czy zwolnienie to jednak dotyczy także sytuacji gdy powiązania mają charakter osobowy?

Z takim pytaniem do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwróciła się spółka komunalna prowadząca działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. We wniosku wskazała, że została utworzona na podstawie uchwały rady miejskiej, a 100 proc. jej udziałów posiada gmina. Spółka zawiera transakcje z gminą (swoim udziałowcem), ale także z inną spółką, w której gmina posiada 100 proc. udziałów oraz z gminnym zakładem opieki zdrowotnej. Oprócz powiązań kapitałowych, pomiędzy wnioskodawcą a gminą oraz spółką i zakładem występują także powiązania o charakterze osobowym, tj. w odniesieniu do gminy zachodzą powiązania poprzez osoby sekretarza i skarbnika gminy, którzy są jednocześnie członkami rady nadzorczej wnioskodawcy, w odniesieniu do spółki zachodzi powiązanie poprzez osobę prezesa zarządu wnioskodawcy, który jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej tej spółki, w odniesieniu do zakładu opieki zdrowotnej natomiast zachodzi powiązanie poprzez osobę członka rady nadzorczej wnioskodawcy, który jest jednocześnie dyrektorem tego zakładu.