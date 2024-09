Resort finansów przymierza się do zmian w przepisach o fundacjach rodzinnych. Mają one wyeliminować nadużycia w korzystaniu z tej instytucji. Eksperci ostrzegają, że plany MF mogą zniechęcić przedsiębiorców do zakładania fundacji rodzinnych i skierować ich zainteresowanie znów ku rozwiązaniom zagranicznym.