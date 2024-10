Bezzwrotne dotacje lub pożyczki dla gmin i strażaków walczących z powodzią

Na podstawie decyzji zarządu i uchwały rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomiony został „Specjalny Program Udzielania Pomocy Finansowej w Usuwaniu Skutków Powodzi dla Obszarów Objętych Stanem Klęski Żywiołowej w 2024 r.” Program przewiduje zarówno dotacje, które mogą sfinansować do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, jak i niskooprocentowane pożyczki. Te ostatnie mają być przyznawane przy stałej rocznej stopie na poziomie 1,5 proc. Co więcej spłata rat może zostać odroczona nawet na rok, licząc od dnia zakończenia realizacji wspieranego przedsięwzięcia, na przykład zakupu sprzętu typu pompy lub osuszacze lub przeprowadzenia inwestycji polegającej np. na odbudowie punktu poboru wody.