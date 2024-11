System e-Doręczeń zastąpi korespondencję przesyłaną przez e-PUAP. Obowiązek wysyłania i odbierania pism przez e-Doręczenia będzie dotyczył większości urzędów i innych podmiotów publicznych już od 1 stycznia 2025 r. Nie wszystkie podmioty publiczne są gotowe do wdrożenia systemu e-Doręczeń. Spore problemy mają z tym niektóre jednostki samorządu terytorialnego. Dla nich rząd rzuca koło ratunkowe – do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o usługach elektronicznych, który wprowadza okres przejściowy na dostosowanie się do zmian - do 31 grudnia 2025 roku.

Wdrożenie systemu e-Doręczeń to spore wyzwanie techniczne i organizacyjne. Podmioty publiczne, by stosować nowy system komunikacji, muszą m.in. zapewnić elektroniczny obieg dokumentów i ich archiwizację, zmienić sposób nadawania korespondencji. Dlatego w okresie przejściowym zapewniona będzie równoważność doręczenia za pośrednictwem m.in. operatora pocztowego czy ePUAP.

