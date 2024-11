Sołtys może być na sesji, ale nie musi

Wojewoda Pomorski zajął się uchwałą Rady Miejskiej w Bytowie, która nadała statuty piętnastu sołectwom. W rozstrzygnięciu zakwestionowano zapis stwierdzający, że „sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej”, a także, że „radny z sołectwa obligatoryjnie uczestniczy w posiedzeniu rady sołeckiej”.

Wojewoda uznał, że przepis nakładający na sołtysa obowiązek uczestnictwa w sesjach rady miejskiej narusza w sposób istotny art. 37a zdanie pierwsze ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.), zgodnie z którym przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Jak podkreślono, sołtys posiada uprawnienie a nie obowiązek uczestnictwa w sesjach rady gminy. Na potwierdzenie przywołano wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2023 r. (sygn. akt: III OSK 6653/21), zgodnie z którym: „wykładnia przepisu art. 37a u.s.g. prowadzi zaś do konkluzji, że przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy może, ale nie musi uczestniczyć w pracach rady gminy. Ma on zatem w tym zakresie uprawnienie, a nie obowiązek, uczestniczenia w pracach rady gminy i to od woli przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej zależy, czy weźmie on udział w posiedzeniu rady gminy, czy też nie.”.