Ochrona środowiska. Nowe obowiązki dla miast od 20 tys. mieszkańców

Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska, zobowiązującą miasta o liczbie mieszkańców od 20 tys. do uchwalania przez radę miasta uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Jakie cele należy wyznaczyć w takim planie?

Określanie celów zależy od uwarunkowań miasta. Jednym z priorytetów określonych w ustawie jest niewątpliwie zazielenianie, ponieważ im więcej zieleni w mieście, tym lepiej z perspektywy dostosowywania się chociażby do wysokich temperatur. Warto zatem w skali danego miasta zastanowić się, gdzie jeszcze byłyby pożyteczne.