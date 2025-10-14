Rzeczpospolita
Teresa Siudem: Dysproporcje w wynagradzaniu urzędników służby cywilnej

W jednych urzędach płaci się lepiej, w innych gorzej. Zazwyczaj najlepiej opłacani w służbie cywilnej są dyrektorzy departamentów, rekrutowani bez konkursu.

Publikacja: 14.10.2025 06:00

Foto: AdobeStock

Teresa Siudem

Obowiązkowe konkursy na wyższe stanowiska w służbie cywilnej zniesiono na początku 2016 roku. Od tego czasu nic się nie zmieniło. Żeby zostać „szeregowym” urzędnikiem służby cywilnej trzeba przejść całą procedurę związaną z przyjęciem do tej służby, ale w przypadku wyższych stanowisk już nie jest ona wymagana. Tymczasem, jak wynika z danych zebranych przez Fundację Sprawne Państwo, różnice w wynagrodzeniach między tymi, którzy zajmują wyższe stanowiska, a tymi, którzy są „na dole” sięgają czasem 300 proc. Taki system nie motywuje tych „na dole” do pracy, szczególnie wtedy, gdy okaże się, że ich przełożony nie ma ani wiedzy, ani kompetencji, które uzasadniałyby wysokie wynagrodzenie.

