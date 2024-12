Zadania własne realizowane przez gminę za pośrednictwem spółek komunalnych

Nie ulega wątpliwości, że środki europejskie pomogły w realizacji ogromnej liczby inwestycji na przestrzeni ostatnich lat, co da się zauważyć gołym okiem. Beneficjentem środków w znakomitej większości pozostawały gminy, powiaty lub województwa, które były w stanie uzyskać wyższy poziom dofinansowania niż należące do nich spółki komunalne, a także mogły uznawać VAT za wydatek kwalifikowany.

W praktyce projekty inwestycyjne realizowane były przez jednostki samorządowe, a następnie infrastruktura powstała w związku z tymi projektami przekazywana była do spółek komunalnych należących do tych jednostek. Czynności tego rodzaju rodzą jednak istotne ryzyko dla takich spółek w zakresie eksploatacji czy napraw, ponieważ organy podatkowe kwestionują wydatki ponoszone przez spółki komunalne na taką infrastrukturę, traktując ją jako środek trwały nienależący do tych spółek.