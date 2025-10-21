Cienka granica między legalną współpracą a niedozwolonym porozumieniem

Przed rozpoczęciem procedury przetargowej, na zamawiającym ciąży szereg niełatwych obowiązków. Oprócz opisania warunków udziału w postępowaniu, ustalenia kryteriów oceny ofert, musi sporządzić tzw. opis przedmiotu zamówienia, czyli opisać, co i w jakim zakresie jest mu potrzebne. Za „zamawiającym” stoją konkretne osoby - pracownicy działów zamówień publicznych, którzy choć zazwyczaj doskonale znają przepisy ustawy oraz procedurę, nie zawsze dysponują specjalistyczną wiedzą techniczną np. z zakresu budowy obiektów, dostaw złożonych urządzeń, zakupu oprogramowania. Nie zawsze mają możliwość skorzystania z wewnętrznych ekspertów. W odpowiedzi na te wyzwania ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzenia tzw. wstępnych konsultacji rynkowych – narzędzia, które ma pomóc zamawiającemu lepiej zdefiniować własne potrzeby. Zamawiający może więc skonsultować się z wykonawcą z danej branży i skorzystać z jego wiedzy oraz doświadczenia przy sporządzaniu specyfikacji (SWZ), a wykonawca taki może złożyć ofertę w postępowaniu. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to kontrowersyjne – przepisy dopuszczają taką możliwość.