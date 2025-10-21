Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Cienka granica między legalną współpracą a niedozwolonym porozumieniem

Wstępne konsultacje rynkowe to elastyczne i odformalizowane narzędzie. Zamawiający, decydując się na nie, musi jednak przestrzegać fundamentalnych zasad zamówień publicznych.

Publikacja: 21.10.2025 05:50

Cienka granica między legalną współpracą a niedozwolonym porozumieniem

Cienka granica między legalną współpracą a niedozwolonym porozumieniem

Foto: Adobe Stock

Monika Gnacy-Witt, Daniel Reck

SPIS TREŚCI

  1. Wstępne konsultacje rynkowe – jak rozmawiać legalnie
  2. Gdzie kończy się legalna współpraca, a zaczyna zmowa
  3. Zmowa przetargowa – czym naprawdę jest
  4. Mechanizmy zmów przetargowych
  5. Gra w cieniu, czyli zmowa bez śladów
  6. Zmowy przetargowe w Kodeksie karnym (k.k.)

Przed rozpoczęciem procedury przetargowej, na zamawiającym ciąży szereg niełatwych obowiązków. Oprócz opisania warunków udziału w postępowaniu, ustalenia kryteriów oceny ofert, musi sporządzić tzw. opis przedmiotu zamówienia, czyli opisać, co i w jakim zakresie jest mu potrzebne. Za „zamawiającym” stoją konkretne osoby - pracownicy działów zamówień publicznych, którzy choć zazwyczaj doskonale znają przepisy ustawy oraz procedurę, nie zawsze dysponują specjalistyczną wiedzą techniczną np. z zakresu budowy obiektów, dostaw złożonych urządzeń, zakupu oprogramowania. Nie zawsze mają możliwość skorzystania z wewnętrznych ekspertów. W odpowiedzi na te wyzwania ustawodawca przewidział możliwość przeprowadzenia tzw. wstępnych konsultacji rynkowych – narzędzia, które ma pomóc zamawiającemu lepiej zdefiniować własne potrzeby. Zamawiający może więc skonsultować się z wykonawcą z danej branży i skorzystać z jego wiedzy oraz doświadczenia przy sporządzaniu specyfikacji (SWZ), a wykonawca taki może złożyć ofertę w postępowaniu. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się to kontrowersyjne – przepisy dopuszczają taką możliwość.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Przestępstwa przetargowe w zamówieniach publicznych
Administracja
Przestępstwa przetargowe w zamówieniach publicznych
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
WSA: opinia biegłego bez pouczenia organu nie jest dowodem w sprawie
Administracja
WSA: opinia biegłego bez pouczenia organu nie jest dowodem w sprawie
Kiedy konieczny jest otwarty nabór na stanowisko urzędnicze w samorządzie?
Administracja
Kiedy konieczny jest otwarty nabór na stanowisko urzędnicze w samorządzie?
Ruszyły nabory wniosków na ponadregionalne projekty dla Południowego Bałtyku
Administracja
Ruszyły nabory wniosków na ponadregionalne projekty dla Południowego Bałtyku
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Wysokość zasiłku może nie satysfakcjonować, gdy jest więcej potrzebujących
Administracja
Wysokość zasiłku może nie satysfakcjonować, gdy jest więcej potrzebujących
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama