Kto, kogo i w jaki sposób może podglądać, czyli o monitoringu w miejscu pracy

Kamery na wielu budynkach oraz napis „monitoring wizyjny” już właściwe nikogo nie dziwią. Przyzwyczailiśmy się do wszechobecnych kamer. Ale czy w miejscu pracy pracodawca może podglądać pracowników? Czy jest to legalne? A jeśli tak, w jaki sposób może to robić? Czy monitoring nie narusza praw pracownika? Te pytania mogą nurtować zarówno pracodawców, jak i pracowników. Dlatego warto przyjrzeć się tematowi monitoringu w miejscu pracy.