Sama poprawa warunków kształcenia to za mało, żeby żądać zezwolenia

Wielu rodziców przekonało się jak trudno znaleźć miejsce dla dziecka w publicznym przedszkolu. Dla samorządów to jednak spore obciążenie finansowe. Trudno się więc dziwić, że nie zawsze chętnie zgadzają się na tworzenie ich przez osoby prywatne. A to, że mają do tego prawo, potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 września 2024 r.

Dodatkowa placówka…