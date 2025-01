Są pieniądze dla samorządów na usunięcie odpadów niebezpiecznych i zagrażających życiu

1 stycznia 2025 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach, dodająca art. 226b, na podstawie którego gminy będą mogły uzyskać z rezerwy celowej z budżetu państwa wsparcie finansowe na usunięcie odpadów niebezpiecznych. Czyje odpady samorząd będzie mógł usunąć dzięki temu dofinansowaniu?

Jako państwo polskie zdecydowaliśmy się dofinansować samorządom wywóz odpadów zagrażających życiu i zdrowiu, ponieważ zdajemy sobie sprawę, jak duży jest to dla nich problem finansowy. Są w Polsce gminy, dla których koszt wywiezienia odpadów w wysokości kilkunastu milionów jest nie do udźwignięcia. Dlatego, zgodnie z nowelizacją, samorząd, a zatem gmina, miasto, powiat czy województwo, będą mogły dzięki dofinansowaniu usunąć odpady należące do tego samorządu, ale i do innego właściciela terenu czy pozostawionych niebezpiecznych odpadów.