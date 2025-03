ZUS pozwala wybrać wyższe świadczenie

Nie można jednocześnie pobierać emerytury i świadczenia pielęgnacyjnego albo emerytury i renty. Zasada niekumulacji świadczeń zabezpieczenia społecznego, innymi słowy zasada prawa do jednego świadczenia z tytułu tego samego ryzyka ubezpieczeniowego znajduje potwierdzenie w regulacji art. 95 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 95 i nast., t.j. DzU z 2024 r., poz. 1631 z późn. zm., dalej: u.e.r.f.u.s.).

Obowiązywanie tej zasady w polskim prawie zabezpieczenia społecznego potwierdza systemowa metoda wykładni prawa. Ustawa o emeryturach i rentach z FUS stanowi, że w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z nich – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego, z zastrzeżeniem art. 95a u.e.r.f.u.s. dotyczącego renty wdowiej. Na podstawie art. 95 ust. 2 zasadę tę stosuje się również w razie zbiegu prawa do emerytury lub renty z prawem do świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 u.e.r.f.u.s., to jest żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, straży marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej.