Teresa Siudem: Oświadczenia majątkowe do zmiany

Co roku – w dwóch terminach – do 31 marca i do 30 kwietnia osoby zobowiązane składają oświadczenia majątkowe. To liczna grupa – kilkaset tysięcy osób. Są wśród ich m.in. posłowie, senatorowie, samorządowcy, sędziowie, prokuratorzy, członkowie korpusu służby cywilnej. Ci ostatni składają oświadczenia we wcześniejszym terminie (do 31 marca). Podstawą złożenia przez nich oświadczeń jest tzw. ustawa antykorupcyjna, która… w praktyce stwarza problemy interpretacyjne.